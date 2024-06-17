Збірна України в рамках 1-го туру групового етапу Євро-2024 зіграє з Румунією. Анонс і прогноз на матч читайте на "Футбол 24".

Матч 1-го туру групового етапу Євро-2024 між збірними Румунії та України стартує о 16:00 за київським часом. Поєдинок пройде на стадіоні Альянц Арена в Мюнхені. Телетрансляція доступна на платформі MEGOGO, а також на регіональних каналах Суспільного.

Мудрик розриватиме Румунію, грати в 4 чи 5 захисників – рецепт успіху для України в стартовому матчі на Євро-2024

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Цей день настав. Збірна України починає свій шлях у фінальній частині чемпіонату Євро-2024. Нашому сьогоднішньому супернику – Румунії – прогнозують боротьбу за третє місце в групі, але недооцінка може дорого коштувати підопічним Сергія Реброва. "Триколори" здатні створити величезні проблеми.

Команда Едварда Йорданеску пройшла відбір, вигравши групу зі Швейцарією та Ізраїлем і пропустивши всього п'ять голів. Менше забивали лишень у ворота топ-збірних. Однією з причин такого успіху є середній і низький блок – він дуже компактний, з проактивними захисниками й злагодженими підстраховками. Між лініями дуже мало простору.

При цьому Румунія старається не ризикувати зайвий раз. У матчах проти сильних опонентів підопічні Едварда Йорданеску віддають м'яч і чекають на помилки – а вони обов'язково виникатимуть. Для розгойдування такої насиченої оборони необхідно вдаватись до нешаблонних зміщень та максимально швидких дій, що провокує обрізки й контратаки. Наш суперник тільки на них і чекає.

"Триколори" мають сильних вінгерів і фулбеків, при цьому намагаючись перевантажувати зони на флангах. Банку й Міхейле ліворуч і Ман з Раціу праворуч становлять серйозну небезпеку для України – більшість їхніх спроб обіграшу 1-в-1 успішні. Плюс, вони добре насичують зони завершення, швидко бігають з м'ячем і без нього, класно комбінують і пробивають з дистанції.

Велику увагу слід приділити 31-річному Ніколае Станчу. Граючи на позиції "десятки", він забив 3 голи у відборі, створив 15 моментів для партнерів і завдав 29 ударів – а ще виграв 51 єдиноборство. У нього сильний дальній удар, зокрема і зі стандартів.

Над Станчу, ймовірно, розташується мобільний форвард Дрегуш, адже таранний Алібек (3 голи у відборі) травмувався. За такого розкладу українцям слід бути особливо уважними в зонах перед власним штрафним.

Втім, Румунію не просто так вважають командою рівня третього місця. Попри всю надійність блоку, в ньому постійно виникають шпарини – сильні суперники провокують їх нетривіальними відкриваннями й дуже швидким пасингом.

Крім того, заточеність на флангові атаки розтягує структури гри "триколорів" – як наслідок, при втратах вони залишають дуже багато простору, а це рай для Мудрика й Циганкова. Що найбільш важливо, фулбеки й вінгери заходять настільки високо, що просто не встигають повертатись. А іноді й не дуже бажають.

Атака ж у Румунії бідна на цікаві ідеї. Більшість із них завершуються дальніми ударами, а хороших відкривань на чужій третині бракує – і їх часто ігнорують. Попереду цей колектив покладається на індивідуальні рішення лідерів.

Зрештою, слід відзначити, що румуни дуже посередні у пресингу. Румунія входить у топ-9 за інтенсивністю тиску, але організованість шкутильгає – Україна зі своїми короткими розіграшами повинна спокійно відігрувати високий пресинг. При виході з-під пресингу наші сусіди теж дуже посередні – вони покладаються на імпровізації, але не мають чіткої системи й часто помиляються.

З огляду на вищезазначені проблеми, можна спрогнозувати перемогу підопічних Сергія Реброва. Центральний трикутник "синьо-жовтих" занадто сильний для Румунії, а наші вінгери вищі за класом – і вони мають підтримку топових форвардів. "Триколори" ж зі своїми порожнечами на флангах сильно ризикують. Зрештою, у Едварда Йорданеску травмувався основний центрбек Бурке, що битиме по критично залежному від зіграності блоку.

Все це справедливо, якщо ми говоримо про Україну на праймових відрізках гри. От тільки підопічні Сергія Реброва так не можуть. І навіть на праймових відрізках питання до зламу "автобусів" залишаються – у Боснії цього так і не вдалося зробити, тож довелося перейти на прямолінійний стиль з подачами на двох форвардів.

Взагалі, для позиційної гри збірної України характерні дивні помилки. Одні і ті ж футболісти в одних і тих же ситуаціях можуть зіграти геніально декілька разів поспіль – а через декілька епізодів ті ж люди не помічатимуть відкривань у метрі від себе.

Конкретно ж перед матчем з Румунією бентежить травма Миколенка. Віталій точно не зіграє, а його позицію повинен зайняти Зінченко. Кидати Сашка під технічних румунських вінгерів лячно – особливо з урахуванням фактору Мудрика на цьому ж фланзі – тож перехід на схему 5-4-1 не здивував би. Тим паче, що в атаці дана модель трансформується у класичні 4-3-3.

Щоправда, тоді доведеться відмовитись або від чистого опорника (що занадто ризиковано), або від одного з креативних центрхавів (Судакова чи Шапаренка). Але як тоді проходити компактний блок румунів? З іншого боку, якщо Україна пропустить першою із зони Зінченка, то потім доведеться довго мучитись – "триколори" моментально закриються.

Подивимось, що обере Сергій Реброва – класику з домінуванням і атакою, чи зробить першочергову ставку на обережність. Більш ймовірним здається перший варіант. Хай там як, легким поєдинок проти Румунії не буде – готуйте валідол. На Євро легко не буває в принципі.

Орієнтовний склад на матч Румунія – Україна

Румунія: Ніце – Раціу, Дрегушін, Раковіцан, Банку – М. Марін, Р. Марін – Ман, Станчу, Міхеїле – Дрегуш

Україна: Лунін – Конопля, Забарний, Матвієнко, Зінченко – Степаненко – Циганков, Шапаренко, Судаков, Мудрик – Довбик

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