Розгромна перемога Аталанти над Торіно в останньому турі Серії А 2023/24 визначила долю одразу двох українських клубів у єврокубках.

Тріумф Аталанти над Торіно дозволив бергамаскам завершити сезон на четвертому місці, що вплинуло і на позиції Динамо та Кривбаса у кваліфікації до єврокубків 2024/25, повідомляє журналіст Ігор Семйон.

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Так, кияни потрапляють до сіяних команд у 2-му кваліфікаційному раунді Ліги чемпіонів. Серед потенційних суперників – Партизан (Сербія) та Лугано (Швейцарія).

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Кривбас же розпочне свою єврокубкову історію з 3-го раунду кваліфікації Ліги Європи незалежно від фіналу Ліги чемпіонів. Таким чином, криворіжцям не буде гарантоване потрапляння до групового етапу єврокубків (Ліги Європи чи Ліги конференцій).

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