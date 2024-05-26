Новим головним тренером житомирців стане 36-річний Імад Ашур, стверджує журналіст Володимир Звєров. Згодом надійшло офіційне підтвердження.

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Вибір Полісся дивує, хоча Футбол 24 раніше повідомляв про переїзд молодого фахівця та його помічників у Житомир. Щоправда, очікувалося призначення у Полісся-2, яке тільки заявляють на Другу лігу. Президент клубу Геннадій Буткевич вирішив довірити першу команду тренеру, який ще не має досвіду на такому рівні.

Ашур досягнув непоганих результатів з юнацьким СК Дніпро-1. Команда фінішувала на третій сходинці чемпіонату України U-19 і регулярно постачала якісні кадри для дорослого складу.

Нагадаємо, Полісся завершило УПЛ на п'ятій сходинці, що гарантувало "вовкам" дебютний вихід у єврокубки.

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