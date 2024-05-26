Жирона з розмахом святкує здобуття путівки в Лігу чемпіонів і не забула відзначити внесок Артема Довбика у результат.

"Червоно-білі" фінішували на третьому місці у турнірній таблиці за підсумками сезону Ла Ліги. Вперше в історії Жирона зіграє в Лізі чемпіонів.

Довбику закидують "чітерство" у здобутті Пічічі: "Сьорлот заслужив – забив 23 голи і жодного з пенальті"

Каталонці вирішили відсвяткувати цю подію разом з фанатами і влаштували парад. Автобус з футболістами зустрічали вболівальники на вулиці міста. У своїх соцмережах прес-служба виклала відео, де Артем Довбик пов'язує український прапор і вигукує: "Слава Україні". Пост супроводили підписом: "Наш Пічічі".

Український форвард, який лише влітку приєднався до Жирони, став найкращим бомбардиром не тільки клубу, а й всього чемпіонату. Довбик забив за "червоно-білих" в Ла Лізі 24 голи. Він випередив Сьорлота з Вільяреала на один м'яч, а Беллінгема з Реала – на п'ять.

"Кройф не взяв єдиного, кого я боявся": як знекровлений Мілан знищив Барселону в афінському фіналі ЛЧ