Фаворити продовжують здебільшого перемагати на Чемпіонаті Європи в Німеччині. "Футбол 24" презентує дайджест головних подій за 16 06 2024.

Євро-2024

Словенія врятувалась з Данією, здобувши першу нічию на Євро-2024. Еріксен забив через 1100 днів після зупинки серця. По суті це перга серйозна несподіванка на турнірі, де фаворити не збираються втрачати очки з перших же турів.

Англія ледь не осоромилася проти Сербії в матчі Євро-2024. Беллінгем виступив у ролі спадкоємця Зідана, розчарування від більшості інших зірок, хоча оборона Саутгейта загалом у своєму непоганому дусі навіть після втрати Магвайра.

Нідерланди добили Польщу. Провал українця компенсував тренер, дубль асистів захисника і машина часу для Реброва.

Україна

Ребров остаточно визначився з долею Миколенка на стартовий матч Євро-2024 проти Румунії. У першому турі доведеться щось придумувати, аби вирішати питання основного лівого захисника.

Румунія – Україна: прес-конференція Сергія Реброва. Головний тренер розповів про травму Миколенка, силу суперника та додаткову мотивацію.

Україна тріумфувала на турнірі перед Олімпіадою – шедевральний асист Сікана, тривожний другий тайм і перемога в післяматчевій серії пенальті.

Жирона назвала чітку ціну за Довбика, яка здивувала Атлетіко. Лише 40 мільйонів євро буде замало.

Полісся підписало капітана боснійської збірної, який досить багато забиває за молодіжну команду своєї країни.