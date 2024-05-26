Серія А, 38 тур

Верона – Інтер – 2:2

Голи: Нослін, 17, Суслов, 37 – Арнаутовіч, 10, 45+1

Лаціо – Сассуоло – 1:1

Гол: Дзакканьї, 60 – Віті, 66

Емполі – Рома – 2:1

Гол: Канчелльєрі, 13, Н'янг, 90+3 – Ауар, 45+1

Фрозіноне – Удінезе – 0:1

Гол: Девіс, 77

Серія А завбачливо розділила останній ігровий день на блоки. Раніше грали ті, хто боровся за єврокубки. А пізніше – борці за виживання і ті, кому вже нічого не треба. Відразу зауважимо, що сьогодні завершився лише 38 тур. Сезон 2 червня закриють Аталанта з Фіорентиною, які пропустили 29 ігровий тиждень.

Аталанта розтоптала мрії Роми про Лігу чемпіонів, прибивши Торіно – історичний рекорд бомбардирів, Лукман знову у вогні

Інтер видав дуже результативний матч проти Верони. Марко Арнаутовіч, якого міланці нібито хочуть влітку продати, оформив дубль ще до перерви. У "мастифів" відзначимо дует Носліна і Суслова, кожен з них забив і віддав асист. Лаціо несподівано отримав проблеми з передостанньою командою ліги. Сассуоло першим пропустив (Дзакканьї забив чудовий гол зі штрафного), але дуже швидко зрівняв (Віті скористався помилкою захисників).

Уся увага була на інші два матчі. Емполі, Удінезе і Фрозіноне мали визначити, хто із них вирушить в Серію В. Найскладнішою ситуація була в "адзуррі", які грали проти Роми і мусили перемагати. Команда Давіде Ніколи дуже швидко вийшла вперед завдяки голу Канчелльєрі. Втім, "вовки" ще до перерви забили двічі, арбітри зарахували лише один.

Фрозіноне й Удінезе майже до кінця матчу грали внічию, яка обох влаштовувала. Для "зебр" ситуація була ризикованішою, тому вони й забили. Лукка грудьми зупинив м'яч, а Девіс добив його у сітку воріт. Хто ж знав, що таке відбудеться у паралельному матчі.

Давіде Нікола понавипускав у атаку, кого тільки міг. Так, ризиковано, але й варіантів не було. Ель-Шаараві навіть забивав у контратаці, але й тут з офсайду. У підсумку, в компенсований час Емполі забив! Мбайє Н'янг зробив це далеко не перший раз у сезоні, але точно – найважливіший. Команда Віктора Коваленка (сьогодні залишився у запасі) врятувалася від вильоту. В Серію В опустився Фрозіноне.