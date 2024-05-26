Збірна України U-17 впевнено перемогла Кіпр у завершальному для себе матчі на юнацькому Євро-2024. Читайте огляд поєдинку на "Футбол 24".

Євро-2024 U-17, груповий етап, 3-й тур

Група A

Україна – Кіпр – 2:0

Голи: Богданов, 30, 48, (пен.)

І збірна України, і збірна Кіпру не мали шансів на вихід з групи, тож поєдинок не мав жодного турнірного значення. Українці очікувано більше володіли ініціативою та відкрили рахунок на 30-й хвилині. Баршак зробив класне закидання з власної половини, а Дмитро Богданов обробив м'яч та елегантно перекинув голкіпера.

Україна поступилась Чехії і втратила шанс на чвертьфінал Євро U-17 – надія на диво від Кіпру не виправдалась

Одразу по перерві форвард оформив дубль. Денисов грамотно підставився і заробив пенальті, а Богданов оформив дубль. Кіпріоти ніяких неприємностей підопічним Юрія Мороза, а гра завершилась впевненою перемогою 2:0.

Таким чином, збірна України U-17 посіла третє місце в групі A, набравши 3 очки, Кіпр з 0 балів залишився останнім. В паралельному матчі групи Сербія та Чехія влаштували справжню перестрілку, з якої переможцями вийшли чехи (3:4).

Україна розпочала Євро U-17 з прикрої поразки Сербії – шедевр на 2-й хвилині, "стіна" і крах найкращого бомбардира