Барселона та Севілья вже не мали турнірних завдань, але в зустрічі було немало родзинок. Каталонці проводили прощальну вечірку з Хаві-тренером, а нервіонці намагалися подарувати рідним фанам перемогу – протягом останніх турів вони лишень програвали. Для нейтральних же вболівальників даний матч став останнім у сезоні топ-5 чемпіонатів (далі тільки фінали Ліги Європи та Ліги чемпіонів.).

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Перший тайм виявився дуже яскравим, хоча публіка на Рамон Санчес Пісхуан виглядала незвично сонливою. Між тим, обидві команди мали влучанням у стійку, виходили віч-на-віч і організували низку шикарних моментів. Цей час став зірковим для Нюланда і тер Штегена – голкіпери куражились.

Були і голи. Барселона відкрила рахунок на 15-й хвилині внаслідок довгого тримання м'яча. Підопічні Хаві перед взяття воріт зробили понад 10 передач – таких гольових комбінацій у поточному чемпіонаті "блаугранас" провели аж дев'ять. Більше тільки у Реала (17) та Жирони (20).

Особливо яскравим було завершення атаки. Ямал віддав поперечний пас з правого флангу, Педрі п'яткою підправив на Канселу, а португалець увійшов до штрафного та розвернувся. Після цього Жоау виконав переведення на дальню стійку, а Лєвандовскі зіграв на замиканні. 0:1!

Севілья відігралася на 31-й хвилині зусиллями Ен-Несірі. Юссеф прийняв своєчасний пас під вривання на лівий край штрафного (Кунде дозволив уникнути офсайду), після чого прошив тер Штегена з близької відстані. 1:1! Саме з цим рахунком перший тайм і добіг кінця, хоча команди награли десь на 3:3.

У другому таймі футболісти не збавляли оберти. Барселона почала краще – так, вже на 53-й хвилині Фермін Лопес мав забивати, отримавши проникний пас, однак його постріл парирував Нюланд. А от на 59-й голкіпер виявився безсилим проти щільного пострілу Ферміна з-за меж карного майданчика. Точно в лівий нижній! 1:2.

Севілья побігла відігруватись. І вона мала це робити. Окампос пробивав з мінімальної відстані, Люкебакіо з дистанції стріляв у дальню дев'ятку, Маріано Діас стріляв з центру штрафного в лівий нижній кут... Сейви тер Штегена та марнотратство андалусійців рятували Барсу, хоча каталонці теж огризались. Зокрема, в одній із атак Канселу не забив з метру в порожні ворота.

Зрештою, "блаугранас" втримали перемогу. Хаві покидає тренерський місток Барселони зі щитом, а Севілья завершує чемпіонат з чотирма поразками поспіль.