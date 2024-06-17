Лукаку міг забити вже на третій хвилині, але після сольного проходу Доку пробив у Дубравку. Словаки несподівано повели в рахунку на 7-й хвилині – Шранц уникнув офсайда та добив м'яч у сітку після сейву голкіпера.

Словаччина і VAR шокували Бельгію в групі України на Євро-2024 – жахливий Лукаку, Доку нафінтив на гол у свої ворота

Бельгія могла і перемогти, але голи Лукаку були скасовані. Спочатку Ромелу фактично заніс м'яч у ворота, але перебував у очевидному офсайді, а під кінець гри форвард Роми забив ніби за правилами, але Опенда в моменті перед цим підіграв собі рукою. Тож 0:1 – день сенсацій у групі E продовжився.