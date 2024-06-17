"Знали, що в України чимало якісних футболістів. Вони показали історичний результат, вийшовши у чвертьфінал на минулому Євро. У них класний тренер, гравці виступають за клуби топ-класу. Ми були готові до важкої гри, але добре готувалися та здобули перемогу, проти якої ніхто не може нічого сказати.

Румунія – Україна – 3:0 – відео голів та огляд матчу

Деколи ти шукаєш помилки, деколи – провокуєш захисників, щоб вони це зробили. Ми зробили і те, і інше, нам це вдалося. Просто задоволений тим, як зіграла команда, позитивно дивлюся в майбутнє. У нас декілька днів, щоб розібратися та підготуватися ще краще до наступного матчу з Бельгією.

Не можу порівнювати рівень бажання наш та України. Можу лише сказати, що наші гравці вийшли на матч з великими серцями. Виклалися на всі 100%. Деколи ми можемо зіграти не найкращим чином, але проти України показали максимум.

Щодо підтримки трибун у Мюнхені... Було відчуття, що граємо вдома. Дуже багато було переживань у румунських вболівальників, багато неприємних моментів. За нас важко вболівати, бо ми рідко перемагаємо. Але ми подарували справжні емоції та щастя, насолоду. Вдячний, що вони приїхали сюди", – сказав Йорданеску у коментарі Суспільне Спорт.

Нагадаємо, збірна Румунії вперше з 2000 року виграла матч чемпіонатів Європи, розгромивши Україну з рахунком 3:0.

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