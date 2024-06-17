"Рахунок на табло – 3:0. Ми програли, були гіршими. Жодних виправдань нам немає, ми сьогодні не показали свою гру. Повністю не виконали вказівки тренера. Румуни заслужено перемогли.

Румунія – Україна – 3:0 – відео голів та огляд матчу

Я вважаю, що не може бути жодних виправдань. Важко говорити по гарячих слідах після матчу. Щось сказати на емоціях також буде неправильно. Вітаю румунів, а нам треба сфокусуватися на своїй грі та рухатися далі.

Далі будемо працювати на максимум. Перед нами велика відповідальність. Треба зібратися та поговорити в роздягальні, робити якісь кроки не на словах, а на ділі", – сказав Яремчук у післяматчевому коментарі.

Нагадаємо, попереду у команди Сергія Реброва дуелі зі Словаччиною та Бельгією.

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