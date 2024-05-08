Нагорода найкращому гравцю другого півфінального матчу між ПСЖ та Борусією Дортмунд дісталась Матсу Хуммельсу, повідомляє офіційний твіттер УЄФА.

ПСЖ – Борусія Д – 0:1 – відео гола та огляд півфіналу Ліги чемпіонів

"Джмелі" не пропустили і в другому поєдинку, в чому велика заслуга і капітана. Хуммельс здійснив 10 виносів, заблокував 2 удари, зробив 3 перехоплення, здійснив 4 відбирання та забив єдиний гол у зустрічі.

Зауважимо, що Борусія Д у двох матчах обіграла ПСЖ (двічі по 1:0) та вийшла у фінал Ліги чемпіонів, який відбудеться на Вемблі. Другий фіналіст визначиться вже сьогодні, 8-го травня, у протистоянні між Реалом та Баварією.

Борусія повторно обіграла ПСЖ і сенсаційно вийшла у фінал ЛЧ – Хуммельс згадав Шахтар та разом з Фортуною зупинив Мбаппе