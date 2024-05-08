ПСЖ – Борусія Д: став відомий найкращий гравець другого півфіналу Ліги чемпіонів
Перемога над ПСЖ стала другим бенефісом для лідера дортмундської Борусії.
Нагорода найкращому гравцю другого півфінального матчу між ПСЖ та Борусією Дортмунд дісталась Матсу Хуммельсу, повідомляє офіційний твіттер УЄФА.
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"Джмелі" не пропустили і в другому поєдинку, в чому велика заслуга і капітана. Хуммельс здійснив 10 виносів, заблокував 2 удари, зробив 3 перехоплення, здійснив 4 відбирання та забив єдиний гол у зустрічі.
Зауважимо, що Борусія Д у двох матчах обіграла ПСЖ (двічі по 1:0) та вийшла у фінал Ліги чемпіонів, який відбудеться на Вемблі. Другий фіналіст визначиться вже сьогодні, 8-го травня, у протистоянні між Реалом та Баварією.
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