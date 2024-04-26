Мерсисайдці в пошуках нового тренера звернули свою увагу на Арне Слота, який керує Фейєнордом. Ліверпуль отримав згоду від фахівця на те, щоб замінити Юргена Клоппа, і вів перемовини з нідерландським клубом про відхід наставника.

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Як повідомляє Фабріціо Романо, керівництву "червоних" вдалося досягти домовленості з Фейєнордом щодо компенсації за відхід Арне Слота. Також Ліверпуль узгодив деталі особистого контракту з 45-річним тренером.

Нагадаємо, під керівництвом Слота Фейєнорд здобув титул чемпіона Нідерландів у сезоні 2022/23, Кубок Нідерландів 2023/24, а також дійшов до фіналу Ліги конференцій у 2022 році.

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