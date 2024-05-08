"ПСЖ програв дуже рівний перший матч, тому це нормально, що у них була впевненість у сьогоднішній нічиїй. Якби ми зіграли це протистояння ще десять разів, то, можливо, не виграли б. Це радість, яка переважає над почуттями. Ми сподівалися на більший успіх у Бундеслізі. Це дає чи не найбільше підстав святкувати сьогоднішню перемогу.

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Це майже сюрреалістично. Я думаю, що за великим рахунком ми заслуговували на вихід у фінал. Ми приїхали сюди, щоб протистояти команді, яка має так багато якостей. Це завдяки командній роботі, а також трохи везіння. Я дуже пишаюся своєю командою, своїм персоналом і всім клубом

Це був видатний командний виступ. Якщо у вас цього немає, у вас немає шансів не пропустити – це неможливо. У другому таймі мова йшла про збереження воріт у недоторканності: зробити все, щоб заблокувати кроси та удари. Ми багато страждали, але ми показали дуже хорошу гру на виїзді проти команди, яка настільки потужна попереду, така швидка та мобільна. Ми зберегли дві чисті перемоги, ми виграли обидві гри у півфіналі. Це неймовірно і видатний результат.

Якщо мені потрібно знайти і вибрати одне слово, то це гордість. Це дуже гордий момент для нас. Я дуже пишаюся своїм персоналом, своєю командою, клубом. Мрія ще не закінчилася. Фінал? Я знаю, що ми не будемо фаворитами. З якою б командою ми не зіткнулися, буде надзвичайно складно. Але це лише один матч, і протягом однієї гри все можливо. Ми це вже довели", – цитує Терзіча офіційний сайт УЄФА.

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