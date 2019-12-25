Головні новини 24 грудня: Динамо знайшло нові клуби для двох гравців, Ярмоленко може покинути Вест Хем

"Футбол 24" презентує дайджест головних новин за вівторок, 24 грудня.

Україна

Динамо офіційно віддало двох гравців в оренду клубам УПЛ. Шахтар поділився планами команди на зимове міжсезоння.

Вест Хем хоче продати Ярмоленка і вже встановив ціну на українця.

Посол України в Іспанії розповів, як футбольна влада може покарати Райо Вальєкано через скандал з Романом Зозулею. Хобленко став найкращим форвардом Динамо Брест у 2019 році, випередивши Мілевського.

Світ

Манджукіч офіційно покинув Ювентус і підписав контракт з катарським клубом. Роналду не знайшлося місця серед легенд – іспанське видання презентувало збірну усіх часів з двома екс-партнерами Шеви.

Президент аргентинського Естудіантеса заявив, що клуб спробує підписати Іньєсту. Барселона знову задумалася про трасфер Неймара і вже знайшла шлях для фінансування цієї операції.

Наші ексклюзиви

"Лобановського я підвів": він став олімпійським чемпіоном Сеула-1988, а зараз збирає шасі на заводі "Фольксваген".

Русин у Динамо: козирі, конкуренти, перспективи.