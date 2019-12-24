Манджукіч офіційно покинув Ювентус і підписав контракт з катарським клубом

Англія — 17:24 8352
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Вест Хем хоче продати Ярмоленка і вже встановив ціну на українця, – Football Insider
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Динамо офіційно віддало в оренду двох гравцівУкраїна — 15:08 5533
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Русин у Динамо: козирі, конкуренти, перспективиУкраїна — 14:30 7045
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"Лобановського я підвів": він став олімпійським чемпіоном Сеула-1988, а зараз збирає шасі на заводі "Фольксваген"Інтерв’ю — 12:00 14528
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Миколенко, який "засяє в МЮ", і ще один українець – у світовій збірній ажіотажу 2019 за версією європейського ЗМІЗбірна України — 23 груд 18102