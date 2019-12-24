Манджукіч офіційно покинув Ювентус і підписав контракт з катарським клубом

Хорватський нападник Маріо Манджукіч став гравцем катарського Аль-Духайля.

Манджукіч підписав контракт із Аль-Духайлом, інформує офіційний твіттер катарського клубу.

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Зазначається, що Ювентус отримав за форварда приблизно 5,5 млн євро. Додамо, що за Аль-Духайль виступає й інший екс-одноклубник Манджукіча – Мехді Бенатія.

До слова, хорват жодного разу не з'явився на полі у складі Ювентуса в поточному сезоні. Нагадаємо, Маріо перейшов до Ювентуса з Атлетіко у 2015 році і з тих пір провів 162 матчі за туринців, забивши 44 голи і віддавши 24 асисти.

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