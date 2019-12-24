Шахтар проведе зимові збори в Туреччині – "гірники" запланували 6 спарингів

Донецький Шахтар поділився планами щодо тренувальних зборів команди під час зимової паузи.

Підготовка команди до весняної частини сезону буде розділена на два етапи, інформує офіційний сайт "гірників". Обидва пройдуть у турецькому Белеку.

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Перший тренувальний збір триватиме з 20 по 30 січня, а другий – з 2 по 9 лютого. Під час зборів Шахтар планує провести 6 контрольних матчів. Суперники та дати проведення ігор стануть відомі пізніше.

До слова, свій перший офіційний матч після зимової перерви Шахтар проведе 20 лютого: команда Каштру зустрінеться з Бенфікою в 1/16 фіналу Ліги Європи.

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