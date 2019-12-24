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Барселона прагне продати Коутінью, щоб здійснити трансфер Неймара

17:37 503 Читать на русском
Барселона прагне продати Коутінью, щоб здійснити трансфер Неймара
Філіппе Коутінью / AS

Півзахисник Барселони Філіппе Коутінью, який виступає за Баварію на правах оренди, може остаточно покинути каталонський клуб у літнє трансферне вікно.

Барселона хоче придбати Неймара та готова продати Коутінью заради цього, повідомляє Mundo Deportivo.

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За інформацією видання, "блаугранас" планують виручити за бразильського хавбека не менше 100 млн євро. Додамо, що Барселона готова заплатити за Неймара 180 млн євро.

Нагадаємо, що хавбек грає за Баварію на правах однорічної оренди з правом викупу з Барселони. Бразилець не завжди отримує місце в основі Баварії, але демонструє непогані результати: 6 голів і 5 асистів у Бундеслізі, гол і 2 асисти в Лізі чемпіонів.

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