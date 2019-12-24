toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Україна
ТРАНСФЕРИ ДИНАМО КИЇВ УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ НАЗАРІЙ РУСИН

Динамо офіційно віддало в оренду двох гравців

15:08 2713 Читать на русском
Динамо офіційно віддало в оренду двох гравців
Микита Кравченко / фото: Ю. Юр'єв

Микита Кравченко та Роман Вантух залишок сезону 2019/20 проведуть в інших клубах – Олімпіку та Олександрії відповідно.

Півзахисник Динамо Микита Кравченко на правах оренди перейшов у Олімпік, який посідає 9 місце в УПЛ. В поточному сезоні 22-річний хавбек не провів за першу команду киян жодного матчу, виступаючи лише за дубль.

Русин у Динамо: козирі, конкуренти, перспективи

Інший гравець Динамо – Роман Вантух – також на правах оренди перебрався в Олександрію. Обидві угоди розраховані до кінця сезону 2019/20, інформує офіційний сайт київського клубу.

Нещодавно захисник покинув Олімпік, адже орендна угода підійшла до завершення. Олександрія, яка підписала 21-річного Вантуха, посідає 5 місце в Прем'єр-лізі.

Із Динамо – на вихід: 6 гравців київського клубу, яким потрібно терміново рятувати свою кар'єру

blog_ava
Баскські сепаратисти використали знаменитий "удар" Кантона у протестах проти Євро-2020
11:30
2218
Теги
Динамо Динамо Трансфери Головне Роман Вантух Роман Вантух Олександрія Олександрія Олімпік Олімпік Микита Кравченко Микита Кравченко
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
1
дн
:
23
год
:
59
хв
Астон Вілла
17:00
Норвіч
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук