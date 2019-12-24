Динамо офіційно віддало в оренду двох гравців

Микита Кравченко та Роман Вантух залишок сезону 2019/20 проведуть в інших клубах – Олімпіку та Олександрії відповідно.

Півзахисник Динамо Микита Кравченко на правах оренди перейшов у Олімпік, який посідає 9 місце в УПЛ. В поточному сезоні 22-річний хавбек не провів за першу команду киян жодного матчу, виступаючи лише за дубль.

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Інший гравець Динамо – Роман Вантух – також на правах оренди перебрався в Олександрію. Обидві угоди розраховані до кінця сезону 2019/20, інформує офіційний сайт київського клубу.

Нещодавно захисник покинув Олімпік, адже орендна угода підійшла до завершення. Олександрія, яка підписала 21-річного Вантуха, посідає 5 місце в Прем'єр-лізі.

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