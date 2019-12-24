toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Іспанія
ТРАНСФЕРИ ДИНАМО КИЇВ УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ НАЗАРІЙ РУСИН

Роналду не знайшлося місця серед легенд – іспанське видання презентувало збірну усіх часів з двома екс-партнерами Шеви

22:14 709 Читать на русском
Роналду не знайшлося місця серед легенд – іспанське видання презентувало збірну усіх часів з двома екс-партнерами Шеви
Кріштіану Роналду / AS

Іспанське видання включило лише Ліонеля Мессі із діючих гравців до символічної збірної усіх часів.

Кріштіану Роналду не потрапив до символічної збірної найкращих гравців в історії за версією AS.

Пятов потрапив до символічної збірної відбіркового турніру Євро-2020 за версією УЄФА

Цікаво, що у складі знайшлось місце для одвічного конкурента португальця – Ліонеля Мессі. Дует аргентинцю в атаці склав "Король футболу" Пеле.

Півзахист утворили легендарні Йохан Кройф, Дієго Марадона, Зінедін Зідан та Альфредо Ді Стефано. До найкращих захисників усіх часів потрапили два екс-одноклубники Андрія Шевченка – Кафу та Паоло Мальдіні. Компанію їм склали Франц Беккенбауер та Боббі Мур. Місце у воротах зайняв Лев Яшин.

Реал відпустив Барселону, різні фінали Ліверпуля та Ювентуса, Маліновський і Ко зганьбили Мілан: топ-моменти вікенду

blog_ava
Динамо офіційно віддало в оренду двох гравців
15:08
8906
Теги
Іспанія Зінедін Зідан Зінедін Зідан Кріштіану Роналду Кріштіану Роналду Йохан Кройф Паоло Мальдіні Кафу Лев Яшин Дієго Марадона Дієго Марадона Символічна збірна Пеле Альфредо ді Стефано Ліонель Мессі Ліонель Мессі
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
  • Динамо офіційно віддало в оренду двох гравців
    Україна — 15:088903 Динамо офіційно віддало в оренду двох гравців
1
дн
:
17
год
:
32
хв
Астон Вілла
17:00
Норвіч
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук