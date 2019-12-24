Роналду не знайшлося місця серед легенд – іспанське видання презентувало збірну усіх часів з двома екс-партнерами Шеви

Іспанське видання включило лише Ліонеля Мессі із діючих гравців до символічної збірної усіх часів.

Кріштіану Роналду не потрапив до символічної збірної найкращих гравців в історії за версією AS.

Пятов потрапив до символічної збірної відбіркового турніру Євро-2020 за версією УЄФА

Цікаво, що у складі знайшлось місце для одвічного конкурента португальця – Ліонеля Мессі. Дует аргентинцю в атаці склав "Король футболу" Пеле.

Півзахист утворили легендарні Йохан Кройф, Дієго Марадона, Зінедін Зідан та Альфредо Ді Стефано. До найкращих захисників усіх часів потрапили два екс-одноклубники Андрія Шевченка – Кафу та Паоло Мальдіні. Компанію їм склали Франц Беккенбауер та Боббі Мур. Місце у воротах зайняв Лев Яшин.

Реал відпустив Барселону, різні фінали Ліверпуля та Ювентуса, Маліновський і Ко зганьбили Мілан: топ-моменти вікенду