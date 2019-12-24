Естудіантес спробує підписати Іньєсту, – Верон

Президент Естудіантеса Хуан Себастьян Верон розповів про можливість підписання легендарного Андреса Іньєсту.

"На даний момент ми не можемо сказати, що ведуться переговори з Іньєстою. Але справді, є розмови про це. Спроба підписати Іньєсту – це те, що люди ніколи не забудуть, незалежно від того, стане це реальністю чи ні", – зазначив Верон в інтерв'ю La Oral Deportiva.

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Додамо, що за Естудіантес виступає колишній одноклубник Іньєсти – Хав'єр Маскерано. Наставник команди – Габі Міліто – також грав за каталонців.

Нагадаємо, Андрес Іньєста має чинний до січня 2021-го контракт із Віссел Кобе. У сезоні-2019 він провів 24 матчі в усіх турнірах, у яких забив 7 м'ячів. Нинішня кампанія є другою для іспанця в Японії. До цього Іньєста віддав 22 роки Барселоні.

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