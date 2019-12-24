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Вест Хем хоче продати Ярмоленка і вже встановив ціну на українця, – Football Insider

17:24 8565 Читать на русском
Вест Хем хоче продати Ярмоленка і вже встановив ціну на українця, – Football Insider
Андрій Ярмоленко / Daily Mail

Лондонський Вест Хем планує попрощатися з кількома гравцями у найближче трансферне вікно.

До списку гравців, яких "молоти" готові продати, потрапив Андрій Ярмоленко, інформує видання Football Insider, посилаючись на джерело у лондонському клубі. За українця Вест Хем планує отримати 18 мільйонів фунтів.

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Лондонці незадоволені нестабільністю Ярмоленка: в поточному сезоні він демонструє лише проблиски тої гри, на яку очікують керівники та вболівальники клубу.

До слова, в поточному сезоні один із лідерів збірної України зіграв за свій клуб 15 матчів в АПЛ, у яких забив 3 голи, виконав 1 асист та отримав 2 жовті картки. Наразі команда з Лондона посідає 16 місце в турнірній таблиці.

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Головне Англія Андрій Ярмоленко Андрій Ярмоленко Вест Хем Вест Хем Українці за кордоном
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