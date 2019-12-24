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Хобленко визнаний найкращим форвардом Динамо Брест у 2019 році – він випередив Мілевського

19:39 897 Читать на русском
Хобленко визнаний найкращим форвардом Динамо Брест у 2019 році – він випередив Мілевського
Олексій Хобленко / фото з відкритих джерел

Гру українського нападника відзначили вболівальники чемпіона Білорусі.

Динамо Брест у своєму офіційному твіттері повідомило, що Олексій Хобленко визнаний найкращим форвардом команди у сезоні 2019. В опитуванні він випередив Артема Мілевського та Дениса Лаптєва.

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Зазначимо, що в чемпіонському сезоні Хобленко зіграв 25 матчів, забив 9 голів та віддав 2 результативні передачі. Українець став автором єдиного гола у матчі 29 туру чемпіонату білорусі проти Вітебська, перемога в якому гарантувала Динамо Брест титул.

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Теги
Українці за кордоном Світ Артем Мілевський Артем Мілевський Білорусь Олексій Хобленко Олексій Хобленко Динамо Брест Динамо Брест
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