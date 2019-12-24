Хобленко визнаний найкращим форвардом Динамо Брест у 2019 році – він випередив Мілевського

Гру українського нападника відзначили вболівальники чемпіона Білорусі.

Динамо Брест у своєму офіційному твіттері повідомило, що Олексій Хобленко визнаний найкращим форвардом команди у сезоні 2019. В опитуванні він випередив Артема Мілевського та Дениса Лаптєва.

Хобленко: В мене завершився контракт із Динамо Брест, маю хороші пропозиції щодо продовження кар'єри

Зазначимо, що в чемпіонському сезоні Хобленко зіграв 25 матчів, забив 9 голів та віддав 2 результативні передачі. Українець став автором єдиного гола у матчі 29 туру чемпіонату білорусі проти Вітебська, перемога в якому гарантувала Динамо Брест титул.

Сльози Мілевського, божевільна радість Нойка та Хобленка, або Як українці створили історію в Білорусі: чемпіонські кадри