Райо Вальєкано обов'язково покарають за образи на адресу Зозулі, – посол України в Іспанії

Посол України в Іспанії Анатолій Щерба розповів, як футбольна влада може покарати Райо Вальєкано за образливі викрики фанатів на адресу Романа Зозулі.

"Покарання буде. Передусім, для клубу. І воно, в принципі, вже є: дисциплінарна комісія, яка складається з представників як національної федерації футболу, так і Ла Ліги, застосує санкції до цього клубу. Скажімо, якщо будуть догравати другий тайм цього матчу, то це відбудеться при порожніх трибунах.

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Також можуть бути застосовані відповідні фінансові санкції для того, щоб покарати за те, що така провокація трапилася. Хотів би сказати, що і президент Альбасете і президент Райо Вальєкано однозначно засудили те, що відбулося на стадіоні", – цитує Щербу Укрінформ.

Нагадаємо, у матчі 20 туру Сегунди фанати Райо Вальєкано, які відомі своїми ультралівими поглядами, викрикували образливі фрази на адресу українського форварда Альбасете Романа Зозулі. Гру довелося зупинити, оскільки футболісти Альбасете відмовилися виходити на поле після перерви.

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