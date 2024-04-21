Наші за кордоном

Манчестер Сіті вирвав перемогу над Челсі після появи Михайла Мудрика – "сині" вилетіли з Кубка Англії, віддавши фінал в'ялому опоненту. Артем Довбик забив за Жирону, долучившись до розгрому Кадіса – команда українців гарантувала дебютні єврокубки та крокує в Лігу чемпіонів.

Україна

Кривбас здобув вольову перемогу над Чорноморцем та зрівнявся за очками з Динамо. Колос здолав Ворсклу завдяки разючим контратакам, перервавши 6-матчеву серію без перемог. Футболістам Миная нібито пропонували здати матч з Динамо за винагороду.

Європа

Георгій Судаков може стати одноклубником зірки збірної України – топ-клуб обрав хавбека Шахтаря пріоритетним трансфером на літо. Анчелотті оголосив заявку на Ель Класіко – Андрію Луніну нічого не загрожує.

Баварія на виїзді розгромила Уніон Берлін. Мілан звільнить Піолі й уже шукає нового наставника.