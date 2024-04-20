Майбутнє Стефано Піолі вирішене. Клуб завершить із ним співпрацю, хоча його контракт розрахований до літа 2025 літа. Найближчим часом сторони планує владнати всі формальності з фахівцем, повідомляє Фабріціо Романо.

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Мілан уже активно шукає заміну. Від кандидатури Антоніо Конте вирішили відмовитися через його запальний характер. Усе йде до того, що "россонері" запросять іноземця. Наразі прізвищ багато, але Даніеле Лонго стверджує, що "россонері" вже налагодили контакти з екс-наставником Шахтаря Паулу Фонсекою. У португальця влітку завершується контракт з Ліллем.

Нагадаємо, Стефано Піолі очолив Мілан восени 2019 року, а в сезоні 2021/22 зумів завоювати з "россонері" чемпіонство. Це єдиний трофей у його тренерській кар'єрі. Наразі він провів на чолі "дияволів" 234 матчі, в яких команда здобула 131 перемогу.

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