Жирона в останні місяці посипалась, зазнавши п'яти поразок за вісім турів. Про боротьбу з Реалом ніхто давно не заїкається, а після фіаско в матчі з Атлетіко під загрозою опинився навіть вихід у Лігу чемпіонів. "Футбол 24" спільно з партнером HLIBNY DAR розповідає, як каталонці повернулися на переможний шлях.

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Сьогодні команда Мічела мусила набрати три очки – в гості приїхав один з аутсайдерів Ла Ліги. Жирона з перших хвилин притиснула Кадіс до воріт і забила швидкий гол. Допомогла домашня заготовка під стандарт. Господарі хитро розіграли кутовий – Ерік Гарсія завершив класну триходівку.

Жирона продовжувала насідати і незабаром подвоїла перевагу. Знову вдалося побудувати якісну комбінацію. Іван Мартін скористався пасом п'ятою від Гутьєрреса та реалізував свій момент. Каталонці ще до перерви могли організувати розгром, але після парашутику Савіо м'яч влучив у поперечину.

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Кадіс повернувся в гру зі стартом другого тайму. Гості почали знаходити ударні позиції, змушуючи Гассанігу працювати. Ще кілька перспективних атак не дійшли до логічного завершення – м'яч літав по штрафному майданчику та влучав у руку Гарсії (арбітри не поставили пенальті).

Жирона поплила, потрібна була термінова відповідь. Відповів Артем Довбик! Українець відкрився під простріл Гутьєрреса, прибрав суперника та послав м'яч у сітку. VAR довго перевіряв епізод на офсайд і в підсумку зарахував гол. 18-й для Артема в Прімері. Результативна серія складає три тури.

Цим ударом Довбик кардинально змінив враження від своєї гри. 70 хвилин форвард був відрізаний від команди – лиш зрідка підігрував партнерам, а про моменти не було й мови. Ще в дебюті зустрічі Артем забив з явного офсайда, зігравши на добиванні. А також скинув під удар Савіо, коли той влучив у каркас.

Довбик відпрацював за двох українців – травмований Циганков сидів на трибунах. Оцінки статистичних порталів: SofaScore – 7.4, WhoScored – 7.7, FotMob – 7.7.

Кадіс забив гол престижу зусиллями Ескаланте, однак миттєво пропустив четвертий. Порту підстеріг помилку, зіграв на перехопленні та встановив підсумковий рахунок.

Жирона перемогла та наблизилася до казкового виходу в Лігу чемпіонів. Відрив від п'ятого місця складає десять очок за шість турів до фінішу. А відставання від Барселони, в якої завтра Ель Класіко, – два бали.

Команда українців офіційно гарантувала собі єврокубки на наступний сезон – нижче сьомого місця Циганков і Довбик вже не опустяться. Ця дебютний вихід в Європу для Жирони.