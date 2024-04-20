Судаков може стати одноклубником українця – топ-клуб обрав зірку Шахтаря пріоритетним трансфером на літо
Боротьба за півзахисника збірної України Георгія Судакова набирає нових обертів.
Лондонський Арсенал визначив купівлю Георгія Судакова пріоритетним трансфером на літо, повідомляє на своїй сторінці у соціальній мережі Твіттер інсайдер ESPN Екрем Конур.
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За інформацією джерела, "канонірам" доведеться витримати серйозну конкуренцію з іншими топ-клубами Європи, які прагнуть підписати 21-річного українця.
До слова, раніше ЗМІ заявляли про серйозний інтерес до Георгія з боку Тоттенхема. Також гравця збірної України хотіли б бачити у своєму таборі Наполі, Інтер, Бенфіка та інші гранди.
Нагадаємо, у поточному сезоні Судаков провів за Шахтар 29 матчів у всіх турнірах, в яких забив 7 голів і віддав 3 асисти. Його контракт з "гірниками" чинний до 31 грудня 2028 року. Transfermarkt оцінює гравця у 25 млн євро.
Шахтар хоче вивести ціну Судакова на пік, а тоді продати. Але якщо у них не вийде?