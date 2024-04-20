Лондонський Арсенал визначив купівлю Георгія Судакова пріоритетним трансфером на літо, повідомляє на своїй сторінці у соціальній мережі Твіттер інсайдер ESPN Екрем Конур.

Судаков назвав своїх кумирів серед чинних футболістів – екс-партнери Зінченка і Чигринського та одноклубник Луніна

За інформацією джерела, "канонірам" доведеться витримати серйозну конкуренцію з іншими топ-клубами Європи, які прагнуть підписати 21-річного українця.

Черговий тур АПЛ стартує 20 квітня. Зокрема, в цей день Арсенал на виїзді зіграє проти Вулверхемптона. Прогноз на матч від ліцензійного букмекера GGBET: набагато кращі шанси на перемогу в гостей. Звитяга команди Зінченка оцінена коефіцієнтом 1,35, а на успіх "вовків" дають 9,23. Нічия – 5,48. Матч очікується результативним. На стандартний тотал більше (2,5) букмекер GGBET пропонує поставити за 1,65, а на відповідний тотал менше – за 2,33.

До слова, раніше ЗМІ заявляли про серйозний інтерес до Георгія з боку Тоттенхема. Також гравця збірної України хотіли б бачити у своєму таборі Наполі, Інтер, Бенфіка та інші гранди.

Нагадаємо, у поточному сезоні Судаков провів за Шахтар 29 матчів у всіх турнірах, в яких забив 7 голів і віддав 3 асисти. Його контракт з "гірниками" чинний до 31 грудня 2028 року. Transfermarkt оцінює гравця у 25 млн євро.

Шахтар хоче вивести ціну Судакова на пік, а тоді продати. Але якщо у них не вийде?