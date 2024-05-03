Екс-наставник Марселя, Валенсії та Мілана Дженнаро Гаттузо може незабаром повернутися до роботи.

Італійського фахівця у лютому 2024 року звільнили з посади наставника Марселя після нічиї з Шахтарем (2:2) у Лізі Європи. З того часу Дженнаро Гаттузо перебуває у вимушеній відпустці.

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Як інформує Фабріціо Романо, неназваний клуб з Саудівської Аравії зробив пропозицію 46-річному італійцю. Також Гаттузо входить до короткого списку на посаду тренера Торіно.

Нагадаємо, екс-тренер Марселя раніше працював з Міланом, Наполі та Валенсією. У сезоні 2019/20 неаполітанці під керівництвом Гаттузо здобули Кубок Італії.

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