Чорноморець приймав удома Кривбас у матчі 25-го туру УПЛ. Читайте огляд поєдинку Чорноморець – Кривбас, який відбувся 20 квітня 2024 року, на "Футбол 24".

Кривбас продовжує боротьбу за перші місця в УПЛ та зійшовся у зустрічі з нестабільним Чорноморцем. Підопічні Григорчука і створили перший гострий момент: Авагімян пробив з розвороту в дальню дев'ятку, але трохи вище воріт. Брагару з Штогріним втікали 2 в 1 захисника, але подача Максима була трохи зависокою.

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Кривбас відповів пострілом Хомченовського з меж штрафного – Варакута потягнув удар у нижній кут. А перед завершенням першого тайму Чорноморець повів у рахунку. Авагімян протягнув м'яч чужою половиною та знайшов Брагару в штрафному. Майбутній гравець Динамо не пробив одразу, зібрав навколо трьох гравців, після чого пробив у нижній кут. Одразу після цього пролунала повітряна тривога, а суддя завершив першу половину.

Не встиг другий тайм розпочатись, як Кривбас уже відігрався. Хомченовський розрізав захист одеситів, а Луньов холоднокровно реалізував вихід віч-на-віч. Григорчук майже миттєво замінив Васильєва на Огірю. Гучек ледь не привіз гол у ворота Чорноморця, але Микитишин пробив прямо у голкіпера.

На 72-й хвилині вже Кривбас повів у рахунку. Подачу Хомченовського зі штрафного винесли на правий фланг, де Задерака підхопив м'яч та навісив, а Бандейра вдало зіграв на випередження. Останнім моментом у грі став удар Салюка через себе, але прямо в руки Маханькову.

Таким чином, підопічні Вернидуба набрали 51 очко та зрівнялись із Динамо, в якого є 2 гри в запасі. Чорноморець з 29 пунктами залишився восьмим.

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