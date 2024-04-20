Деморалізований Ман Сіті та різкий Челсі

Манчестер Сіті на тижні вилетів з Ліги чемпіонів від Реала, програвши Луніну по пенальті. Пеп Гвардіола відмовився від масштабної ротації. Холанд не потрапив у заявку через травму, але всі інші гравці атаки зберегли місця в старті. Таке рішення тренера виявилось помилковим.

"Містяни" виглядали сонними, розбитими та безсилими. Де Брюйне і компанія дуже часто втрачали м'яч у простих ситуаціях, не догравали епізоди. В'ялий пресинг, багато неточних передач – Ман Сіті не міг нав'язати свою гру. Поодинокі проблиски з класними пасами Гріліша та де Брюйне навіть не завершувалися моментами.

Партнер проєкту – ліцензійний букмекер GGBET з найширшою лінією понад 70 видів спорту та дисциплін кіберспорту. Крім цього, компанія створює унікальний україномовний контент на YouTube, а також активно допомагає нашим захисникам з 93 ОМБр.



Маурісіо Почеттіно також майже не проводив ротацію. Єдина зміна після попереднього матчу – Мудрик сів у запас на користь Фернандеса. Однак лондонці довше відпочивали та мали емоційний заряд після погрому Евертона.

Тому сьогодні Челсі отримав перевагу від великої кількості перехідних епізодів. "Сині" були різкішими у своїх діях. Галлахер вигризав м'яч, Палмер розвивав швидкі атаки передачами у розріз, а Джексон і Мадуеке користувалися вільним простором.

Two massive chances for Nicolas Jackson go amiss #EmiratesFACup pic.twitter.com/XkAR4QHATY — Emirates FA Cup (@EmiratesFACup) April 20, 2024

Марнотрат Джексон і крутий Палмер

Челсі мав виграти перший тайм, якби Джексон краще розпоряджався м'ячем. Сенегалець не реалізував вихід сам на сам після пасу Енцо. Ніколя був близьким до ще одного супершансу, але тепер вже Гюсто зажував перспективну атаку. Допрацьовувати знову довелося Палмеру.

На початку другого тайму Джексон продовжив у фірмовому стилі. Галлахер виводить форварда на побачення з голкіпером – той жахливо б'є в суперника; Палмер відразу навішує у штрафний майданчик – Джексон без опіки, але завдати акцентованого удару не може.

У наступному турі АПЛ Челсі зіграє з Арсеналом. Прогноз на матч від ліцензійного букмекера GGBET: "каноніри" виграють лондонське дербі. Коефіцієнт на перемогу команди Зінченка – 1,54. Звитяга команди Мудрика оцінена в 5,9, а нічия – 4,53. Фахівці очікують результативного матчу. На стандартний тотал більше (2,5) букмекер GGBET виставив коефіцієнт 1,47, тоді як на тотал менше можна поставити за 2,7.

Окремою інтригою було протистояння Палмера з рідним клубом. Коул не отримував достатньо шансів від Гвардіоли, тому влітку втік у Челсі, де грає першу скрипку. 21-річний хавбек може претендувати на найкращого футболіста сезону в АПЛ. З початку березня він забив 11 голів і віддав 4 асисти в усіх турнірах.

Сьогодні він також виділявся на фоні колишніх і теперішніх партнерів. Кожна зустріч Палмера з м'ячем перетворювалася в загострення. Він і роздавав, і завершував, і сперечався з суддями, коли влучив у руку Грілішу зі штрафного. Чудові оглядини у Пепа нехай і без результативних дій.

Мудрик вийшов на найгірші хвилини

Манчестер Сіті в останній третині зустрічі нарешті підняв швидкості та підібрався до воріт, однак хороший удар Фодена потягнув воротар. Традиційно додав гостроти Доку. Мудрику не пощастило з'явитися якраз тоді, коли манкуніанці по-справжньому притиснули Челсі.

Українець вийшов на завершальні 15 хвилин і в основному мусив працювати без м'яча. Ще й у компанії з розгубленим Кукурельєю. На жаль, Манчестер Сіті прорвав їхню зону. Спершу там знайшов момент для удару Альварес, а через кілька хвилин звідти забив Сілва.

Доку підключив де Брюйне, той прострілив, а Бернарду зіграв на добиванні. Мудрик і Кукурелья не розібралися, хто повинен тримати португальця. Українець показував, щоб Марк контролював опонента, але той полетів на м'яч.

Мудрик намагався врятувати команду в компенсований час: кілька разів пришвидшився, виконав кілька стандартів. Але до результативних дій в підсумку було далеко. Челсі вже не мав часу відігратися та вилетів з Кубка Англії. Манчестер Сіті – у фіналі.