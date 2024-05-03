Динамо активно готується до матчу 27-го туру чемпіонату України проти Колоса, а Олександр Шовковський вже визначився з графіком підготовки.

Сьогодні, 3-го травня, Динамо провело тренування, яке пропустили Тимчик, Біловар та Супряга через несуттєві проблеми зі здоров'ям, повідомляє офіційний сайт киян.

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У суботу зранку на гравців чекає збір на базі, теоретичне заняття, обід та відпочинок, після яких наша команда проведе вечірнє тренування та напередодні поєдинку залишиться ночувати на базі. В день гри футболісти зберуться на передматчеву настанову та поїдуть на стадіон Динамо ім. В. Лобановського.

До слова, поєдинок Динамо – Колос відбудеться 5-го травня. Кияни наразі відстають від першого Шахтаря на 4 очки.

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