Журналіст і коментатор Роман Бебех ошелешив футбольну громадськість інсайдом щодо намагань фінансово вплинути на гравців закарпатського клубу перед поєдинком з Динамо.

Двоє гравців Миная отримали пропозицію здати гру з Динамо, повідомляє Telegram-канал "Бомбардир".

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За інформацією джерела, футболістам було запропоновано "реалізувати комфортну впевненість" за 5 тисяч доларів. Гравці відмовились.

Зазначається, що людина, яка зробила таку пропозицію, раніше вже потрапляла у схожі історії. Він не є працівником жодного клубу.

Керівництво Миная написало відповідного листа в УАФ з проханням розібратися в ситуації і провело пояснювальну розмову з кожним футболістом команди.

Нагадаємо, поєдинок-догравання 16-го туру УПЛ між Минаєм та Динамо завершився перемогою киян з рахунком 3:1.

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