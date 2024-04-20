У поєдинку 30-го туру чемпіонату Німеччини Уніон Берлін на своєму полі поступився Баварії (1:5). Читайте звіт про гру на "Футбол 24".

Уніон продовжує відчайдушну боротьбу за збереження прописки у Бундеслізі. Перед дуеллю з Баварією відрив берлінців від зони вильоту становив лише три очки. Мюнхенці ж, які цього року залишились без Салатниці, вели заочну боротьбу зі Штутгартом за другу сходинку (підопічні Тухеля на тижні вперше за останні 4 роки вийшла у півфінал Ліги чемпіонів).

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Поєдинок почався з потужних атак Уніона. До честі "Ротен", вони витримали натиск суперника і стали створювати свої моменти. Кейн небезпечно стріляв по центру, але засмутити Рьоннова не зміг. Згодом Мюллєр і Шупо-Мотінг зі зручних позицій пробили повз ворота.

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На 18-й хвилині Голлербах втік у контратаку правим флангом, увірвався у воротарський, поклав на газон суперника, змістився на лінію воротарського і прострілив – захисник встиг повернутись і заблокувати. У відповідь Кімміх стріляв з далекої відстані – над поперечиною.

В середині тайму кількість небезпечних моментів переросла в якість і Баварія вийшла вперед. І як вийшла! Мюллєр пропустив передачу від Теля на Горецку, той хитнув захисника і ефектно поцілив під поперечину.

За трохи лише реакція Нойєра врятувала мюнхенців від гола після удару Тусара – Мануель у падінні перевів на кутовий. На останній хвилині першого тайму Баварія заробила право на штрафний – до м'яча підійшов Кейн і потужним ударом подвоїв перевагу гостей, забивши "у роздягальню".

По перерві Баварія фактично зняла питання щодо переможця: Мюллєр на дальній стійці замкнув простріл від Шупо-Мотінга. В середині тайму Кейн викотив Телю під удар в центр воротарського і Матіс пробив у протихід кіперу. Не минуло і 4 хвилин як Мюллєр оформив дубль, ефектно закрутивши сферу головою під праву стійку.

На 74-й хвилині Вертессен мав шанс розмочити рахунок, але з гострого кута пробив над поперечиною. Зрештою він не пішов з поля без забитого гола – вже у доданий час Йорбе таки пробив Нойєра.

Перемога принесла Баварії 66 очок і закріпила на другій сходинці Бундесліги, Уніон з 29-ма пунктами залишився чотирнадцятим.

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