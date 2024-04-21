Наши за рубежом

Манчестер Сити вырвал победу над Челси после появления Михаила Мудрика – "синие" вылетели из Кубка Англии, отдав финал вялому оппоненту. Артем Довбик забил за Жирону, приобщившись к разгрому Кадиса – команда украинцев гарантировала дебютные еврокубки и шагает в Лигу чемпионов.

Украина

Кривбасс одержал волевую победу над Черноморцем и сравнялся по очкам с Динамо. Колос одолел Ворсклу благодаря разящим контратакам, прервав 6-матчевую серию без побед. Футболистам Миная якобы предлагали сдать матч с Динамо за вознаграждение.

Европа

Георгий Судаков может стать одноклубником звезды сборной Украины – топ-клуб выбрал хавбека Шахтера приоритетным трансфером на лето. Анчелотти огласил заявку на Эль Класико – Андрею Лунину ничего не угрожает.

Бавария на выезде разгромила Унион Берлин. Милан уволит Пиоли и уже ищет нового наставника.