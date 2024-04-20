Колос та Ворскла вже тривалий час не перемагали в матчах УПЛ. Полтавці не знали смаку перемог вже в 4 поєдинках поспіль, а ковалівці взагалі в 6-ти. Команди розпочали поєдинок на двадцять хвилин пізніше через повітряну тривогу, а гра проходила в найкращих традиціях УПЛ: багато боротьби, мінімум моментів. Картину ще доповнила злива.

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Перший гострий момент створила Ворскла на 18-й хвилині. Павлюк віддав довгу передачу на Мякушка, той віддав на Нестеренка, який лівим флангом увірвався до штрафного та пробив у ближній кут. Фесюн відбив, а Ковталюк висловив претензії партнеру – була можливість віддати на порожні ворота.

Перед перервою Челядін та Ковталюк розіграли непогану комбінацію, яка завершилась ударом останнього – знову сейв Фесюна! Перший тайм завершився без голів. А на старті другої половини Колос неочікувано повів у рахунку. Ільїн, здавалось, виносив м'яч, але вийшов класний пас на хід Безбородьку. Нападник протягнув м'яч до штрафного та пробив з лінії – Ісенко нічого не міг вдіяти з ударом у дальній кут.

Ворскла відповіла спробою Челядіна зі штрафного, який ледь не застав Фесюна зненацька – сейв голкіпера! Полтавці володіли ініціативою, а Колос захищав омріяний результат. При цьому ковалівці примудрились забити вдруге. Салабай скористався тим, що захисник Ворскли послизнувся та розігнав атаку, а коли його наздогнали захисники – віддав на Велетня. Владислав легко пробив Ісенка, покотивши йому м'яч під рукою.

Таким чином, Колос набрав 28 очок та піднявся на 10 місце, а Ворскла з 30 пунктами залишилась сьомою.

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