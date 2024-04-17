"Дракони" останніми роками є постійним учасником Ліги чемпіонів. У поточному сезоні Порту дійшов до стадії 1/8 фіналу турніру, але зазнав поразки від Арсенала. Цей розіграш ЛЧ може стати для португальського останнім в єврокубках на найближчий час.

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Як повідомляє A bola, Порту звинувачують у порушенні правил фінансового фейр-плей УЄФА. Справа свіжа і стосується періоду з жовтня 2023 року по січень 2024 року. Якщо провину "драконів" доведуть, то найгірше, що їх чекатиме – виключання з єврокубків на три роки. Португальці можуть уникнути суворого покарання, якщо заплатять штраф у розмірі 2 мільйонів євро.

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Про своє рішення УЄФА повідомить після виборів президента Порту, які маються відбутися 27 квітня 2024 року.

Нагадаємо, що Порту – найуспішніший португальський клуб в історії єврокубків. "Дракони" вигравали Кубок європейських чемпіонів у 1987 році, Лігу чемпіонів у сезоні 2003/04, а також Кубок УЄФА та Лігу Європи.

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