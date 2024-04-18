Реал пройшов у серії пенальті Манчестер Сіті в рамках 1/4 фіналу Ліги чемпіонів. Звіт про матч і розкішну гру Андрія Луніна читайте на "Футбол 24".

Реал гарно провів домашній матч завдяки цікавій заготовці з Родріго на лівому фланзі, якому допомагав Вінісіус. Карло Анчелотті вирішив повторити стратегію на виїзді та виставив майже аналогічний склад. Але сьогодні бразильцям довелося грати проти Вокера, який разом з де Брюйне підсилив Манчестер Сіті, подолавши проблеми зі здоров'ям.

Сейв Луніна після піжонського удару Бернарду в серії пенальті у відеоогляді матчу Манчестер Сіті – Реал

"Футбол 24" спільно з партнером HLIBNY DAR розповідає про топ-поєдинок між Манчестер Сіті та Реалом.

Обережний старт і важлива роль Луніна

Команди розпочали обережно. Сіті на правах господаря активніше пресингував, але ніхто не хотів ризикувати. Реал спокійно працював під тиском, а захисники постійно залучали до розіграшу Луніна. До гола українець віддав більше передач, ніж Родрі.

Андрій чудово пасував, здебільшого на фланг Карвахалю. Саме так розпочалася результативна атака гостей. Лунін вчасно перевів на Дані, той знайшов попереду Беллінгема, Вінісіус прострілив вздовж воріт, а Родріго з другої спроби загнав м'яч у сітку.

Українець майже зупинив де Брюйне

Після пропущеного м'яча Манчестер Сіті більшими силами пішов на чужу половину. Гру "містян" традиційно вів де Брюйне, але всі спроби загострити впиралися в одну людину. Ім'я – Андрій.

Український голкіпер тягнув дальні удари Кевіна та читав задуми бельгійця, впевнено перехоплюючи простріли. Найцікавіше – дуель на кутових. Де Брюйне кілька разів намагався закрутити у ворота прямим ударом з корнера, але Лунін кінчиками пальців діставав м'яч.

Лише в другому таймі Кевін пробив Андрія, коли опинився у двох метрах від воріт.

Lunin ?? pic.twitter.com/Tpdqc45aqI — Real Madrid Pictures That Go Hard (@RMadridPix) April 17, 2024

Реал годину тримав оборону

Манчестер Сіті тиснув, але цей тиск не вдавалося конвертувати в моменти. Аканджі виконував роль Стоунза з переходами до Родрі, однак виглядав розгубленим, коли справа доходила до чужого штрафного. Реал сів у захист і фактично залишився без м'яча, однак все одно тримав суперника в напрузі. Вінісіус і Родріго старалися будь-яке перехоплення перетворити в контратаку.

Зберігалася рівновага, але Холанд насідав. Реал приїхав без дискваліфікованого Чуамені, тому в обороні "вершкових" було слабке місце – Начо. Партнери раз по раз створювали норвезькому бомбардиру верхові дуелі з капітаном Мадрида. Ерлінг, звичайно, вигравав ці дуелі. Для гола не вистачало зовсім трохи: десь м'яч полетів вище воріт, десь влучив у поперечину.

Сіті наблизився до гола внаслідок помутніння Начо. Центрбек вирішив підставити Луніна – Андрій пішов на перехоплення, а Начо прибрав у нього з-під рук м'яч і міг завести в порожні ворота.

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Сміливий Доку > боязливий Гріліш

У складі Манчестер Сіті також виділявся Гріліш. Джек загрожував дриблінгом і рано посадив Карвахаля на жовту. Можливості виникали, але англійський вінгер щоразу чомусь обирав боязливу опцію з пасом назад. А потім проти нього почали грати з додатковою підстраховкою – опускалися і Вальверде, і Беллінгем, і Вінісіус.

Удари Гріліша стали легкою здобиччю Луніна. Як тільки Джека замінив Доку, оборона Реала посипалась. Свіжий вінгер показав, що буде, якщо проявляти сміливість. Не потрібно навіть ювелірної точності, просто трішки хаосу. Доку хитнув опонента та прострілив – Рюдігер вибив на ногу де Брюйне, а той нарешті прошив голкіпера.

Наступна атака через Доку ледь не принесла ще один гол. Жеремі знову пішов у дриблінг і вивів на удар земляка – де Брюйне з чудової позиції зарядив на трибуни. Історія мала продовження в овертаймах. Доку постачав гострі передачі у штрафний майданчик як на конвеєрі. От тільки ніхто не міг замкнути. Долю протистояння вирішила серія пенальті.

Лунін – герой!!!

Лунін повністю відмолив той фейл з першого матчу. Українець сьогодні був на висоті. І в прямому сенсі також. Opta нарахувала 4 вдалі виходи з воріт на додачу до 8 сейвів. Сіті завдав 33 удари та подав 18 кутових, а Андрій потягнув все, що можна було потягнути.

Кульмінацією стала серія пенальті. Реал відразу опинився позаду через жахливий удар Модріча, але Лунін все перевернув. Андрій перехитрив Сілву – прочитав паненку та легко забрав м'яч по центру (помста за штрафний у Мадриді!). А потім вгадав кут, в який бив Ковачіч.

Ці сейви стали вирішальними і вивели Мадрид у півфінал Ліги чемпіонів. Там на Луніна чекає Баварія.