Олександрія та Оболонь мали зіграти ще восени, однак через складні метеоумови матч довелося перенести на весну. У турнірній таблиці з того часу нічого не змінилось – команди йшли на 13-й та 12-й позиціях відповідно, а навесні помінялись місцями. Тим не менш, проект Руслана Ротаня у другій частині сезоні явно додав у грі, чого не скажеш про киян.

Перший тайм підтвердив цей факт. Вже на 10-й хвилині Калюжний зацідив з дистанції у поперечку, а на 14-й він же стріляв з відскоку з центру штрафного – Федорівський парирував. Постріл Калітвінцева зі стандарту на 27-й для голкіпера "пивоварів" теж не став проблемою, у з ударами Кулакова на 32-й та 34-й хвилинах йому пощастило. Як з далекої відстані, так і з близької Андрій пробив поруч з каркасом.

Оболонь у першому таймі змогла огризнутись тільки непоганим пострілом Черненка зі штрафного (трохи неточно). Зрештою, величезна перевага Олександрії вилилась у заслужений пенальті –.Груша збив Копину. Калюжний пішов виконувати вирок і бахнув з "позначки" у лівий нижній. І не забив. Федорівський врятував Оболонь!

Відпочивати футболісти відправились за нулів на табло. Здавалося, що Олександрія у другому таймі дотисне настільки інертних киян – і дійсно, на 73-й хвилині вони забили гол. Безерра, тільки-но замінивши Калітвінцева, отримав пас на хід від Кулакова й прострілив під замикання Михайленку. На жаль для господарів, взяття воріт не зарахували через офсайд.

Втім, тут як в анекдоті – є нюанс. До 73-ї хвилини команди на двох створили аж один момент. Він належав олександрійцям і був проведений одразу по перерві – Кулаков п'яткою намагався прошити Федорівського. Невдало. З іншого боку, матч виглядав надзвичайно хаотично, а м'яч рухався від воріт до воріт.

Зрештою, у цьому хаосі пощастило Оболоні. Ще на 76-й хвилині Тарануха міг забивати внаслідок пасу назад від Білошевського під пресинг з боку Ростислава – голкіпер Єрмаков вибив м'яч, але зачепив ногу форварда. Після перегляду відеоповтору арбітр призначив пенальті, а сам постраждалий його і реалізував. 0:1! Оболонь забила перший виїзний гол з кінця листопада 2023-го.

Здебільшого, після цього українські середняки вже не встають з колін. Олександрія ж здаватись не захотіла. Удари Калюжного й Ковальця з околиць карного майданчика пройшли по позиції Федорівського, однак замикання свіжого Погорілого на 86-й потягнути вже не вдалося – той влучно пробив головою з навісу Кампуша. 1:1!

А у компенсований час Олександрія вирвалась уперед, заробивши ще один пенальті! Його привіз Вовкун, який наскочив на Кулакова під час підготовки останнього до удару. Скорко підійшов до позначки й впевнено переграв Федорівського – 2:1! Це вже точно був кінець...

Принаймні, так здавалося усім. Тарануха, якого замінив Вовкун, був у розпачі. Втім, арбітри компенсували цілих 8 хвилин – і на 7-й й з них Оболонь відігралась! Знову зіграв свіжий футболіст. Краснопір, який з'явився на полі по перерві, отримав закидання за спини захисника і без зближення прошив голкіпера – 2:2! На цьому команди й завершили.