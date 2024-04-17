Збірна України дізналася суперників на Євро-2024 U-19 – команда Михайленка зіграє в матчі-відкритті
Юнацька збірна України отримала опонентів на чемпіонаті Європи влітку 2024-го в Північній Ірландії.
Україна U-19 в березні впевнено пройшла еліт-раунд відбору та кваліфікувалася на Євро-2024. Фінальна частина турніру буде розіграна з 15 по 28 липня між вісьмома збірними на полях Північної Ірландії.
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Жеребкування відбулося сьогодні, 17 квітня, в Белфасті. Суперниками збірної України по групі А стали Північна Ірландія, Норвегія та Італія.
Команда Дмитра Михайленка відкриє турнір матчем проти господарів (15 липня). Далі буде зустріч з Норвегією (18 липня), а завершиться груповий раунд поєдинком з італійцями (21 липня).
Євро-2024 U-19, груповий етап:
Група А
Північна Ірландія
Норвегія
Італія
Україна
Група В
Данія
Туреччина
Франція
Іспанія
У плей-офф вийдуть по дві найкращі команди з кожної групи. Також успіх на цьому турнірі може гарантувати Україні путівку на ЧС-2025 U-20. Для цього потрібно вийти у фінал, або перемогти в матчі за п'яте місце.
Фінал Євро-2024 U-19 прийме Віндзор Парк у Белфасті. Чинним чемпіоном є Італія, яка у 2023-му у фіналі переграла Португалію.