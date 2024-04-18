Мадридський Реал зумів пройти Манчестер Сіті у чвертьфіналі Ліги чемпіонів. Героєм матчу і серії пенальті став воротар "бланкос" Андрій Лунін. Дивіться голи та огляд матчу на Футбол 24.

Реал ушосте у своїй історії вибив із розіграшу Ліги чемпіонів на стадії плей-офф чинного переможця розіграшу. Це – щонайменше вдвічі частіше, ніж будь-яка інша команда в історії турніру.

Лунін затягнув Реал у півфінал ЛЧ – помста в серії пенальті, 8 сейвів, злий геній для де Брюйне та стіна для Ман Сіті

Тепер уболівальники "містян" пригадають Кевіну де Брюйне його промах наприкінці основного часу зустрічі. Бельгієць примудрився пробити вище поперечини, перебуваючи в ідеальній позиції для удару прямо перед воротами.

А ось воротар Реала Андрій Лунін, навпаки, взяв реванш у всього Сіті й у Бернарду Сілви зокрема. У серії пенальті португальський вінгер господарів "дав піжона" і пробив прямо по центру воріт. Український голкіпер не зрушив із місця і спокійно зловив м'яч у свої руки.