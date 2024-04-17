Кріштіану Роналду відсудив у Ювентуса понад 9,7 млн євро, які туринський клуб не заплатив йому в період пандемії COVID.

У середу, 17 квітня, Італійський арбітражний комітет став на бік Кріштіану Роналду в його фінансовій суперечці з Ювентусом. Суд постановив, що "Стара синьйора" має заплатити португальцю 9 774 166,66 млн євро, не враховуючи відсотки. Про це інформує Gazzetta dello Sport. Такого рішення дійшли всі троє арбітрів: Джанроберто Вілья, Роберто Саккі та Леандро Кантамесса.

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Роналду грав за Ювентус із 2018 по 2021 рік, саме на цей період припала пандемія коронавірусу. Команди стали грати за порожніх трибун, унаслідок чого клуби втратили істотну частку прибутку з продажу квитків. Багато клубів, включно з Ювентусом, попросили своїх гравців знизити зарплати, і деякі футболісти пішли на цей крок. Але не Роналду.

Тепер Кріштіану може бути впевнений: він отримає свої гроші.

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