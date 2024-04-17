Дограваннями в українському футболі нікого не здивуєш, але матч між Минаєм і Динамо був таким суто формально. У грудні команди встигли зіграти всього 1 хвилину і 8 секунд. Це трапилось в Ужгороді – ту історію усі пам'ятають. Добивати ж зустріч закарпатці вирішили у Києві.

Як і очікувалось, підопічні Олександр Шовковського володіли контролем над грою. Що найбільш важливо, столичний гранд відкрив рахунок вже на 5-й хвилині – Дубінчак знайшов Буяльського перед штрафним, а Віталій обігрався з Ванатом і бахнув з лінії. Точно в дальній кут. 0:1!

До середини тайму Динамо могло святкувати розгром з непристойним рахунком. На 16-й хвилині Ванат стріляв з гострого кута (Бандура парирував). На 17-й Андрієвський бахнув з відскоку з центру карного майданчика (над поперечкою), а на 20-й Волошин зіграв у стіночку з Буяльським та пробив з лівого краю – м'яч пролетів у сантиметрах від дальньої стійки!

Зрештою, на 28-й хвилині кияни подвоїли свою перевагу. Ярмоленко прострілював у напрямі Ваната, а Нємчанінов підрізав м'яч у власні ворота. 0:2! Лише після цього "біло-сині" заспокоїлись – наступні їхні атаки не були настільки ж гострими. До перерви моментів вже не виникали.

Покарання за таке ставлення до себе Минай реалізував через дві хвилини після початку другого тайму. Причому закарпатці виконали його дуже ефектно – Вакула у повній свободі віддав передачу з лівого флангу на лінію штрафного, а Кораблін завдав красивого удару в дотик. Точно в ліву дев'ятку! Бущан навіть не поворухнувся. 1:2!

Динамо моментально огризнулась пострілом свіжого Шапаренка з межі карного майданчика, однак м'яч пройшов повз ближню стійку. Минай не злякався – вже на 53-й хвилині Вітенчук отримав скидку від Ременяка й бахнув з дистанції повз правий кут. Надалі матч перетворився у гойдалки.

Динамо могло забивати на 64-й хвилині зусиллями Попова, якому вдалося замикання з кутового (над ближньою дев'яткою) та на 77-й, коли Ванат пробивав з правого краю карного майданчика – закарпатців врятувала стійка! "Лисиці", своєю чергою, мали два моменти Семотюка на 71-й та 74-й – той двічі пробивав з лівої половини штрафного. Бущан, на відміну від оборони, не спав.

Зрештою, на 86-й хвилині Волошин поставив крапку в цій битві. Дубінчак виконав простріл на дальню стійку, а Назар замкнув – 1:3!

Минай капітулював, а Динамо набрали чергові три очки. Тепер від Шахтаря киян відділяють всього 1 заліковий бал, хоча у "гірників" є матч у запасі. Минай залишається на дні таблиці, відстаючи від зони плей-офф за виживання на 4 пункти.

Суркіс у воротах, "новий Циганков" і Мотя-бомбардир – яким буде Динамо через 5 років?