Без Зінченка

Мікель Артета у порівняння з першим матчем провів всього одну заміну в стартовому складі. Вона стосувалась позиції лівого фулбека – її зайняв Томіясу. Таким чином, Зінченко залишається без появ у основі в плей-офф цьогорічної ЛЧ.

Томас Тухель не міг розраховувати на травмованих Гнабрі й Комана, а також на дискваліфікованого Девіса. Були питання і щодо Сане. У підсумку, Лерой вийшов на полі, а от лівий фланг змінився кардинально – там вийшли Геррейру та Мазрауї. Інших перестановок у лайн-апі мюнхенців не було.

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Команди занадто боялись одна одну

Вихід Томіясу явно натякав, що Мікель Артета збирається діяти обережно. Можливо, замість японця вийшов би ще більш руйнівний Ківіор, однак він провалився проти Сане у Лондоні – а крім того преса повідомляла про певні проблеми зі здоров'ям. Втім, ходи тренера "канонірів" не обмежувались перестановкою футболістів.

У вічі впадала і боягузливість футболу Арсенала. Особливо це дратувало при білд-апі, коли очевидний простір попереду не заповнювався. Команда ніби й мала 3-в-2 у першій фазі, але взагалі не використовувала цю перевагу. Та і пресинг / контрпресинг гостей вже не був настільки агресивним, як у Лондоні.

З іншого боку картина була не набагато кращою. Баварія не грала у свій футбол. Підопічні Томаса Тухеля намагались дочекатися помилки суперника, аби вибігти в контратаку й завершити її кросом – або ж дальнім ударом. Помітних механізмів для провокацій помилок при цьому не простежувалось, а Кейн до перерви виконав всього 5 дотиків до м'яча.

Арсенал при цьому нікуди не поспішав. Як наслідок, перший тайм господарі просиділи на власній половині, володіючи м'ячем 47% ігрового часу. Що найбільш важливо, команда провела всього 4 удари (1 заблокований) проти 6 пострілів "канонірів". Сумарна гострота цих епізодів не дотягувала й до 1 очікуваного гола.

Команди створили лишень три моменти. Один належав Баварії. На 22-й хвилині Мазрауї увірвався під проникний пас Геррейру та пробив з лівого краю штрафного – м'яч рикошетом від захисника пролетів поруч із дальньою стійкою!

Арсенал відповів лонгшотом Мартінеллі з рикошетом, змусивши Нойєра виконувати непростий сейв (хоча м'яч летів у прикритий кут). На 32-й же Мартінеллі прийняв передачу в центрі штрафного та вистрілив низом – точно в руки Мануелю! Ось і вся гострота. Зрештою, свисток Данні Маккелі відправив футболістів відпочивати з нулями на табло.

Безвольне фіаско Арсенала. Понура Баварія не відчула спротиву у другому таймі

Вболівальникам "канонірів" було болісно дивитись на вихід своїх улюбленців по перерві. Арсенал свій перший удар по воротах по перерві провів аж на 80-й хвилині. Другий – на 88-й. І це після появи на полі Жезуса, Троссара, а потім і Нкетії. Зінченка на полі так і не побачили...

Це ще півбіди. Головною проблемою стало домінування Баварії. Підопічні Томаса Тухеля суттєво додали в агресії, створивши подвійний гольовий момент вже за хвилину після відновлення гри. Горецка замкнув подачу, поціливши у дальню хрестовину, а подальше добивання від Геррейру голкіпер перевів у стійку!

Щоправда, після цього "рекордмайстери" довго залишалися без реального загострення. Наступного моменту довелося чекати аж до 63-ї хвилини, що багато говорить про міць Баварії. Даний момент став фатальним – і знову спрацював навіс. Геррейру закинув на дальню стійку, а Кімміх спокійно замкнув. 1:0!

Наступні 6 ударів мюнхенців залишились без відповіді "канонірів". При цьому жоден із підходів господарів до воріт не був небезпечним. Загалом, Баварія награла лишень на 0,51 xG до кінця другого тайму. При цьому підопічні Томаса Тухеля не чинили особливого пресингу на Арсенал.

Північні лондонці змогли вичавити із себе два епізоди наприкінці зустрічі. Обидва сталися на правому краю штрафного. Постріл свіжого Жезуса накрили далеко від воріт, а от Едегор пробив зі зручної позиції – м'яч рикошетом пройшов повз ближню стійку. На цьому загострення з боку гостей добігло кінця.

У підсумку, фінальний свисток зафіксував перемогу Баварії й прохід мюнхенців до півфіналу. Арсенал провів шикарну ЛЧ – але вилетів ганебно.