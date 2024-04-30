Партизан на офіційному сайті повідомив про відставку Ігора Дуляя.

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Причиною стали невдалі результати команди – Партизан програв 4 поєдинки поспіль, а востаннє чисто перемагав аж 7 квітня (перемога над Нови Пазар). 10-го Партизан здолав Вождовац у Кубку Сербії, але зробив це лише в серії післяматчевих пенальті.

Нагадаємо, що Дуляй очолював Партизан з березня 2023 року, також працював наставником Телеоптіка та асистентом головного тренера Партизана та Шахтаря. Із Партизаном Ігор не вигравав трофеї.

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