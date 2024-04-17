Барселона залишилась без путівки на престижний турнір, який відбудеться в США.

"Кулес" програли ПСЖ за сумою двох матчів з рахунком 4:6. В рейтингу УЄФА Барселону випередив Атлетіко, попри те, що мадридці теж вилетіли з Ліги чемпіонів.

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Таким чином "блаугранас" не змогли кваліфікуватися на Клубний чемпіонат світу, який відбудеться США у 2025 році. На турнірі буде виступати Атлетіко, за участь в якому отримає 50 мільйонів євро. Після вильоту від ПСЖ Барселона не тільки втратила можливість зіграти у півфіналі ЛЧ й отримати призові, а й не поповнить свій бюджет гарантованою сумую за участь в КЧК.

У Клубному чемпіонаті світу візьмуть участь 32 клуби (8 груп по 4 команди). Раніше право взяти участь у КЧС-2025 отримали Челсі, Реал, Манчестер Сіті, Баварія, ПСЖ, Інтер, Порту, Бенфіка, дортмундська Борусія і Ювентус.

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