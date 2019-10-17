Головні новини 16 жовтня: Зінченко освідчився Владі Седан, між Павелком та Суркісами спалахнула бійка на Олімпійському

"Футбол 24" презентує дайджест головних новин за середу, 16 жовтня.
Збірна України
Між Павелком та Суркісами спалахнула бійка на НСК Олімпійський під час матчу Україна – Португалія.
Зінченко феєрично відсвяткував тріумф національної команди і спровокував бурхливу реакція європейських ЗМІ: "Новий рівень щастя розблоковано": шаленства Зінченка після Португалії вразили світ, але його кохана "пішла" до Роналду.
Пізніше Олександр зробив пропозицію Владі Седан на головній спортивній арені України.
УЄФА відзначив старання Руслана Маліновського, включивши українця у символічну збірну за підсумками кваліфікаційних матчів.
Євро-2020
Україна вийшла на Євро-2020, переписавши історію, ювілей Роналду, провал динамівців – у підсумках 7-го та 8-го турів кваліфікації.
Італія під керівництвом Роберто Манчіні повторила рекорд збірної, встановлений 81 рік тому.
Світ
Мессі отримав "Золотий бутс", ставши найкращим бомбардиром в Європі сезону 2018/19.
Ла Ліга пропонує перенести Ель Класіко в Мадрид через напружену ситуацію в столиці Каталонії.
Інтер на три місяці залишився без Алексіса Санчеса – чилійцю знадобилася операція.