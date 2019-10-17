Главные новости 16 октября: Зинченко сделал предложение Владе Седан, Павелко и Суркисы затеяли драку на Олимпийском

"Футбол 24" представляет дайджест главных новостей за среду, 16 октября.

Сборная Украины

Между Павелко и Суркисами вспыхнула драка на НСК Олимпийский во время матча Украина – Португалия.

Александр Зинченко феерично отметил триумф национальной команды и спровоцировал бурную реакцию европейских СМИ: "Новый уровень счастья разблокирован": безумства Зинченко после Португалии поразили мир, но его любимая "ушла" к Роналду.

Позже Александр сделал предложение Владе Седан на главной спортивной арене Украины.

УЕФА отметил старания Руслана Малиновского, включив украинца в символическую сборную по итогам квалификационных матчей.

Євро-2020

Украина вышла на Евро-2020, переписав историю, юбилей Роналду, провал динамовцев – в итогах 7-го и 8-го туров квалификации.

Италия под руководством Роберто Манчини повторила рекорд сборной, установленный 81 год назад.

Мир

Месси получил "Золотую бутсу", став лучшим бомбардиром в Европе сезона 2018/19.

Ла Лига предлагает перенести Эль Класико в Мадрид из-за напряженной ситуации в Каталонии.

Интер на три месяца остался без Алексиса Санчеса – чилийцу понадобилась операция.