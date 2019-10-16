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Україна – Португалія: між Павелком та братами Суркісами спалахнула бійка у VIP-ложі на НСК Олімпійський

22:59 3612 Читать на русском
Україна – Португалія: між Павелком та братами Суркісами спалахнула бійка у VIP-ложі на НСК Олімпійський
Між Павелком та братами Суркісами спалахнула бійка у VIP-ложі на НСК Олімпійський

У президента Федерації футболу України Андрія Павелка під час матчу кваліфікації на Євро-2020 проти Португалії стався конфлікт з президентом київського Динамо Ігорем Суркісом і його братом Григорієм.

6’ Роман Яремчук
27’ Андрій Ярмоленко
71’ Тарас Степаненко
 
Кріштіану Роналду 73’
6’ Роман Яремчук
27’ Андрій Ярмоленко
71’ Тарас Степаненко
73’ Кріштіану Роналду

Про це prosports.kz розповів голова профспілки українських футболістів Олег Печерний: "Павелко в нетверезому стані почав приставати до братів Григорія та Ігоря Суркісів, колишнього прем'єр-міністра України Валерія Пустовойтенка. Навіщось спробував їх вигнати з VIP-ложі, але отримав гідну відповідь – удар в обличчя.

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Але Павелко не заспокоївся і повернувся продовжити розбірки разом з кримінальним авторитетом на прізвисько "Нарік" (Олександр Петровський. – примітка). Зупинити конфлікт змогла лише поліція, але інформація дійшла до президента України Володимира Зеленського. Павелку довелося дзвонити йому, виправдовуватися і просити вибачення".

Зазначимо, що дочка Ігоря Суркіса Яна опублікувала в сторіс на своїй сторінці в Інстаграмі скріншот цієї новини.

"Футбол 24" отримав підтвердження цієї інформації із власних компетентних джерел. Нам стало відомо, що вже наступного дня після згаданих подій Григорій Суркіс брав участь у засіданні Комітету з питань молоді та спорту, на якому розглядали інцидент із Андрієм Павелком.

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Теги
Євро-2020 Україна - Португалія Україна Україна Головне Андрій Павелко Григорій Суркіс Ігор Суркіс
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