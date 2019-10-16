Україна – Португалія: між Павелком та братами Суркісами спалахнула бійка у VIP-ложі на НСК Олімпійський

Між Павелком та братами Суркісами спалахнула бійка у VIP-ложі на НСК Олімпійський

У президента Федерації футболу України Андрія Павелка під час матчу кваліфікації на Євро-2020 проти Португалії стався конфлікт з президентом київського Динамо Ігорем Суркісом і його братом Григорієм.

Про це prosports.kz розповів голова профспілки українських футболістів Олег Печерний: "Павелко в нетверезому стані почав приставати до братів Григорія та Ігоря Суркісів, колишнього прем'єр-міністра України Валерія Пустовойтенка. Навіщось спробував їх вигнати з VIP-ложі, але отримав гідну відповідь – удар в обличчя.

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Але Павелко не заспокоївся і повернувся продовжити розбірки разом з кримінальним авторитетом на прізвисько "Нарік" (Олександр Петровський. – примітка). Зупинити конфлікт змогла лише поліція, але інформація дійшла до президента України Володимира Зеленського. Павелку довелося дзвонити йому, виправдовуватися і просити вибачення".

Зазначимо, що дочка Ігоря Суркіса Яна опублікувала в сторіс на своїй сторінці в Інстаграмі скріншот цієї новини.

"Футбол 24" отримав підтвердження цієї інформації із власних компетентних джерел. Нам стало відомо, що вже наступного дня після згаданих подій Григорій Суркіс брав участь у засіданні Комітету з питань молоді та спорту, на якому розглядали інцидент із Андрієм Павелком.

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