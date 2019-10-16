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Санчес був прооперований – форвард вилетів до кінця року

20:53 329 Читать на русском
Санчес був прооперований – форвард вилетів до кінця року
Алексіс Санчес / Фото Metro

Інтеру доведеться кілька місяців конкурувати з Ювентусом без свого нападника Алексіса Санчеса.

Алексіс Санчес був змушений лягти під ніж, повідомляє офіційний сайт клубу.

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Операція на щиколотці пройшла успішно. Лікарі прогнозують, що для відновлення чилійцю знадобиться близько трьох місяців.

Алексіс зазнав травми у спарингу чилійської збірної проти Колумбії (0:0).

Нагадаємо, Санчес влітку приєднався до Інтера на правах оренди. Контракт гравця належить Манчестер Юнайтед. В поточному сезоні Серії А 30-річний форвард провів три матчі та відзначився голом.

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